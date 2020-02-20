Очереди на границе с Финляндией и Эстонией ожидают уже 21 февраля

Растянувшиеся выходные в связи с Днём защитника Отечества фактически стартуют уже в пятницу, 21 февраля. В связи с этим, на границах с Финляндией и Эстонией будут классические очереди.

Ожидается, что пассажиропоток во время праздников превысит пропускную способность автомобильных пунктов пропуска в два раза.

В Пограничном управлении ФСБ по Петербургу и Ленобласти предупредили туристов об ажиотаже на российско-финляндской и российско-эстонской границах.

Часы пик на выезд из России придутся на вечер 21 февраля и утро следующего дня. Возвращаться домой петербуржцы и жители области начнут вечером 23 и 24 февраля.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что в Финляндии зафиксировали отрицательную цену электроэнергии.