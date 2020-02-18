В Финляндии зафиксировали отрицательную цену электроэнергии

В Финляндии зафиксировали отрицательную цену электроэнергии
Снижение биржевых цен на электроэнергию привело к тому, что многие клиенты перезаключают долгосрочные договора на более короткие. Фото: pixabay.com

В Финляндии мягкая зима и ветреная погода поспособствовали активной работе ветрогенераторов, благодаря чему цена на электроэнергию достигла отрицательных показателей.

В понедельник, 17 февраля, впервые в истории цена на электричество опустилась до отрицательных величин и составляла минус 20 евроцентов за мегаватт-час. Об этом сообщает энергетическая биржа Nord Pool. В остальные зимние дни стоимость электроэнергии также остается рекордно низкой.

Так, в январе мегаватт-час стоил на 17 евро меньше, чем годом ранее, пишет «РИА Новости». При этом для потребителей разница почти не ощутима, однако производители, по словам экспертов, работают в убыток.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, почему в Санкт-Петербурге значительно возросли взносы в Фонд капитального ремонта. В новом году тарифы увеличились до 8 рублей за квадратный метр.
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