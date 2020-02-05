Бондаренко объяснил причины роста тарифов на капремонт в Петербурге

Бондаренко объяснил причины роста тарифов на капремонт в Петербурге
Николай Бондаренко. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Вице-губернатор Петербурга Николай Бондаренко рассказал, почему в городе увеличился размер взносов в Фонд капитального ремонта.

По словам Бондаренко, в последнее время петербуржцы начали активно обсуждать рост тарифов на капремонт. Вместе с тем он отметил, что программу приняли еще семь лет назад. Программа включает более 20 тысяч многоквартирных домов, в которых надо провести более 150 тысяч работ.

Чиновник отметил, что на тот момент расчетный объем средств составлял 500 млрд рублей. Потребность в ежегодном финансировании тогда составляла около 20 млрд рублей ежегодно, добавил он.

Предполагалось, что часть этого объема будет обеспечена за счет взимания платы с петербуржцев. Тогда тариф составлял 2 рубля за квадратный метр, что не покрывало все затраты.

Вице-губернатор также рассказал, что тарифы увеличиваются за счета полного комплекса отделочных работ, использования новых материалов, замены инженерных сетей и устранения аварийности. Всего в городе выявлено более 1300 объектов с работами на 3 млрд рублей. Расходы на гидроизоляцию подвалов составили 300 млн рублей.

Напомним, что взносы на капремонт выросли до 8 рублей за «квадрат».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге запустили петицию против повышения тарифов на капремонт.

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