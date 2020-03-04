Названа новая дата открытия обещанного на намыве детского сада

Детский сад в ЖК "Я - Романтик". Фото: gov.spb.ru

Детский сад в ЖК "Я - Романтик". Фото: gov.spb.ru

Жители Васильевского острова обеспокоились тем, что 4 марта не состоялось открытие детского сада в ЖК «Я — Романтик» на намывных территориях. Дату эту ранее назвали в Администрации Петербурга.

«Сегодня настал день Х, но, увы и ах, детский сад вопреки ожиданиям жителей не распахнул свои двери перед воспитанниками», — отметили петербуржцы в соцсетях.

Обещания город все-таки исполнит, пусть и с небольшой задержкой. Как рассказали gazeta.spb.ru в Администрации Василеостровского района, открытие детского сада состоится 5 марта в 12:00. Присутствовать на нем будет глава района Эдуард Ильин, губернатор Петербурга Александр Беглов мероприятие пропустит.

Как скоро детский сад распахнет двери для первых воспитанников, пока неизвестно.

«Мы просто еще не в курсе», — ответили в пресс-службе.

Детский сад в жилом комплексе «Я — Романтик» — первый на намывных территориях Васильевского острова. Открыть его 4 марта ранее поручил губернатор Александр Беглов.

Вместимость детского сада составляет 140 мест. Ожидается, что в ЖК «Светлый мир «Я — Романтик» также построят школу. Реализация проекта поручена компании-застройщику.