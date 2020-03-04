На матче «Зенит» – «Ахмат» подрались болельщики

По предварительным данным, фанатам соперников не понравилось, что петербуржцы разделись по пояс во время игры.

Об этом стало известно сегодня, 4 марта. Обо всем пишет sports.ru. Все случилось под конец матча, когда нервы у всех были на пределы. Болельщики «Ахмата» возмутились из-за раздевшихся фанатов «Зенита» – они кинулись к гостевому сектору, чтобы устроить массовую драку. Из-за этого матч приостановили, в ситуацию пришлось вмешаться футболистам и сотрудникам ОМОН. Уже спустя пару минут всех успокоили, и игра продолжилась.

Напоминаем, что встреча завершилась победой «Зенита» – выигравших удалось определить только в дополнительное время, автором решающего гола стал Юрий Жирков.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что «Зенит» сыграет с «Ахматом» в форме лазурного цвета.