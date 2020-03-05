В России может измениться система оплаты отпусков и больничных

Законопроект направлен на улучшение качества жизни жителей РФ и их комфорта. Фото: pixabay.com

Законопроект направлен на улучшение качества жизни жителей РФ и их комфорта. Фото: pixabay.com

Согласно планируемой реформе, средства работнику будет выплачивать не работодатель, а сразу Фонд социального страхования. Данную систему планируется внедрить уже с 2021 года.

Минтруд России, у которого в разработке находится данный законопроект, считает, что данная идея поможет жителям России гарантированно получать положенные выплаты. Об этом сообщают «Известия» с ссылкой на пресс-службу правительства РФ.

Проект будет удобен не только для работников, но и для работодателей. Ведь в необходимый момент у них может не оказаться необходимых средств к выплатам, средства им засчитываются лишь в конце года при оплате взносов в ФСС.

Сотрудники будут чувствовать себя спокойнее, если будут получать свои деньги из кассы ФСС.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Минтруд предложил уведомлять россиян старше 45 о размере их пенсии.