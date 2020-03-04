Минтруд предложил уведомлять россиян старше 45 о размере их пенсии

Минтруд предложил уведомлять россиян старше 45 о размере их пенсии
Нововведение позволит гражданам эффективнее спланировать пенсионные накопления. Фото: pixabay.com

В Министерстве труда РФ озвучили инициативу по осведомлению граждан, достигших 45 лет, о размере их пенсионной выплаты.

Такой подход, считают в Министерстве, замотивирует россиян планировать будущую пенсию, а актуальная информация поможет своевременно сделать это. Об этом предложении сообщили во вторник, 3 марта, в пресс-службе ведомства. Данные будут обновляться раз в три года с учетом изменения суммы накоплений.

Если проект запустят, первые уведомления начнут рассылать уже в следующем году. Информацию от ПФР можно будет получать автоматически через портал Госуслуг. Правда, на тех, кто уже получает пенсию, к примеру, по инвалидности или выработке стажа, корректировки не распространяются.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Министерстве труда предложили снизить прожиточный минимум.

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