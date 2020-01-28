Минтруд предложил снизить прожиточный минимум

Минтруд предложил снизить прожиточный минимум
Величина прожиточного минимума в целом по стране необходима для оценки уровня жизни населения, определяет на федеральном уровне размеры пособий, пенсий, стипендий и прочих социальных выплат. Фото: pixabay

Министерство труда РФ предлагает установить прожиточный минимум за IV квартал минувшего года на уровне 10 тыс. 609 рублей, что на 3,7% меньше по отношению к III кварталу.

Как следует из приказа ведомства, опубликованного на портале нормативно-правовых актов, прожиточный минимум для трудоспособных россиян составит 11 тыс. 510 рублей, для пенсионеров — 8 тыс. 788 рублей, для детей — 10 тыс. 383 рубля.

Новый прожиточный минимум объясняется снижением стоимости некоторых продуктов питания, в частности, на картофель, капусту, морковь и сахарный песок.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что пенсионные выплаты в России могут вырасти на 30 тысяч благодаря ГПП. Наибольший размер прибавки к пенсии ожидает жителей Москвы.

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