На намыве Васильевского острова открыли первый детский сад

На намыве Васильевского острова открыли первый детский сад
Детский сад в ЖК "Я - Романтик". Фото: gov.spb.ru

На намывной территории Васильевского острова открылся первый объект социальной инфраструктуры — детский сад на 140 мест.

Губернатор Петербурга Александр Беглов сообщил, что в течение года в ЖК «Я — Романтик» построят еще два дошкольных учреждения. По словам градоначальника, застройщик обещает начать строительство школы уже в этом году.

Как сообщили в городской администрации, детский сад на улице Вадима Шефнера открыли раньше планируемого срока по поручению Беглова. Он распорядился открыть сад в начале марта еще в январе этого года.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что открытие детского сада на намыве Васильевского острова перенесли.

«Сегодня настал день Х, но, увы и ах, детский сад вопреки ожиданиям жителей не распахнул свои двери перед воспитанниками», — отметили петербуржцы в соцсетях.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
детский сад жк я романтик намыв васильевского острова новости спб
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Сергиево полыхает частный дом, скорая на месте
В офисе IT-компании в Московском районе проходят обыски
Массовое ДТП на Богатырском мешает проезду в сторону ЗСД
Президент поддержал создание Института истории блокады Ленинграда
В Петербурге утверждено обвинение мужчине, который подозревается в ...
Туристская отрасль потеряет $100 млрд из-за коронавируса
В Московском районе Петербурга сносят незаконный строительный городок
На намыве Васильевского острова открыли первый детский сад