На намыве Васильевского острова открыли первый детский сад

На намывной территории Васильевского острова открылся первый объект социальной инфраструктуры — детский сад на 140 мест.

Губернатор Петербурга Александр Беглов сообщил, что в течение года в ЖК «Я — Романтик» построят еще два дошкольных учреждения. По словам градоначальника, застройщик обещает начать строительство школы уже в этом году.

Как сообщили в городской администрации, детский сад на улице Вадима Шефнера открыли раньше планируемого срока по поручению Беглова. Он распорядился открыть сад в начале марта еще в январе этого года.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что открытие детского сада на намыве Васильевского острова перенесли.

«Сегодня настал день Х, но, увы и ах, детский сад вопреки ожиданиям жителей не распахнул свои двери перед воспитанниками», — отметили петербуржцы в соцсетях.