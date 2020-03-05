Жена Тарасова рассказала, как они назвали новорожденную дочь

Совсем недавно Костенко во второй раз стала мамой.

Об этом стало известно 5 марта. Обо всем ростовчанка Анастасия Костенко написала в Instagram-аккаунте. Она рассказала, что девочку решили назвать Евой. Это имя понравилось и футболисту Дмитрию Тарасову. Сейчас малышке всего месяц, но Костенко не принимает постороннюю помощь. Девушка призналась, что боялась такой ответственность, ведь за двумя детьми сложнее уследить, чем за одним. Но в результате оказалось, что все не так уж плохо.

Так я быстрее пришла в себя, поймала темп нашей увеличившейся семьи, и страшный бэби-блюз закончился,

— поделилась Костенко.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Тарасов дарит Костенко те же подарки, что и Бузовой. Футболиста подловили на отсутствии фантазии. Тем не менее, нынешняя супруга Тарасова очень счастлива.