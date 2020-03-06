Экс-капитан СКА Ковальчук забросил первую шайбу за «Вашингтон»

Экс-капитан СКА Ковальчук забросил первую шайбу за «Вашингтон»
Илья Ковальчук. Фото: @Capitals Official Twitter for #ALLCAPS Fans

Российский нападающий Илья Ковальчук забросил первую шайбу за «Вашингтон Кэпиталз».

Нападающий отличился во втором периоде матча НХЛ против «Нью-Йорк Рейнджерс». Кроме того, в этом матче Ковальчук отдал голевую передачу.

Напомним, экс- капитан петербургского СКА Илья Ковальчук в результате обмена между клубами Национальной хоккейной лиги (НХЛ) перешел из «Монреаль Канадиенс» в «Вашингтон Кэпиталс», за который выступает его соотечественник Александр Овечкин. В составе хоккейного клуба СКА Илья Ковальчук дважды стал обладателем Кубок Гагарина. В НХЛ длительное время выступал за «Атланту Трэшерз» и «Нью-Джерси Девилз».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Овечкин стал самым результативным россиянином в истории НХЛ. В игре «Вашингтон» — «Ванкувер» капитан набрал 1180-е очко в своей карьере в США. Овечкин занял 49-е место в списке нападающих за всю историю существования НХЛ.

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