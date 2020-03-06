Овечкин оформил дубль и вышел на первое место в гонке снайперов НХЛ

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил 46-ю и 47-ю шайбу в сезоне и вышел на первое место в гонке снайперов НХЛ.

В матче с «Нью-Йорк Рейнджерс», который завершился поражением «Вашингтона», Овечкин оформил дубль. Матч завершился победой «Рейнджерс» в овертайме со счетом 6:5.

По этому показателю ему удалось сравняться с форвардом «Бостон Брюинс» Давидом Пастрняком.

Всего в НХЛ Овечкин забросил 705 шайб.

Ранее Александр Овечкин догнал легендарного форварда Марка Мессье в списке лучших снайперов в истории лиги. Овечкин забросил шайбу в матче против «Оттавы Сенаторз», которая стала для него 694-ой в карьере. Благодаря этой шайбе россиянин вышел на восьмое место в списке лучших снайперов лиги.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Овечкин стал самым результативным россиянином в истории НХЛ. В игре «Вашингтон» — «Ванкувер» капитан набрал 1180-е очко в своей карьере в США. Овечкин занял 49-е место в списке нападающих за всю историю существования НХЛ.