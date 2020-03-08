Водитель съехал в кювет на подъезде к «Брусничному»

Автомобиль попал в ДТП по дороге из Финляндии. Фото: vk.com/dorinspb

Автомобиль попал в ДТП по дороге из Финляндии. Фото: vk.com/dorinspb

На подъезде к пункту пропуска «Брусничное» в Выборгском районе Ленинградской области 8 марта произошло ДТП. Около 12 часов дня автомобиль SsangYong съехал в кювет.

По предварительным данным, машина выехала с дороги и врезалась в опору освещения. Об этом сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

За рулем SsangYong находился мужчина 1968 года рождения. В результате ДТП водитель получил тяжелые травмы. В аварии также пострадала пассажирка 1973 года рождения. Женщина и мужчина госпитализированы в тяжелом состоянии.

Обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются. Проводится проверка.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на внутреннем кольце КАД в Московском районе Петербурга водитель Toyota Corolla не справился с управлением и совершил наезд на силовое ограждение. В аварии пострадала 10-летняя пассажирка.