Овечкин забросил 48-ю шайбу в сезоне и вышел на первую строчку в списке снайперов НХЛ

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил 48-ю шайбу и вышел на первую строчку в списке снайперов регулярного сезона-2019/20.

Гол в ворота «Баффало Сейберс» в третьем периоде стал для него 48-м в текущем сезоне. По этому показателю он сравнялся с чешским нападающим «Бостон Брюинз» Давидом Пастрняком.

Ранее Александр Овечкин догнал легендарного форварда Марка Мессье в списке лучших снайперов в истории лиги. Овечкин забросил шайбу в матче против «Оттавы Сенаторз», которая стала для него 694-ой в карьере. Благодаря этой шайбе россиянин вышел на восьмое место в списке лучших снайперов лиги.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Овечкин стал самым результативным россиянином в истории НХЛ. В игре «Вашингтон» — «Ванкувер» капитан набрал 1180-е очко в своей карьере в США. Овечкин занял 49-е место в списке нападающих за всю историю существования НХЛ.