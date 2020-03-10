Setl Group начал строительство детского сада в ЖК «Зеленый квартал»

В жилом комплексе «Зеленый квартал» в Московском районе Петербурга началось строительство детского сада с бассейном. Ввести его в эксплуатацию холдинг Setl Group планирует во втором квартале 2021 года.

Детский сад рассчитан на 220 малышей. В учреждении будут сформированы 10 групп для детей в возрасте от полутора до семи лет.

Построят детский сад в глубине участка за корпусом 3 первой очереди. Здание будет разновысотным — от одного до трех этажей. Между собой их свяжет лифт для маломобильных посетителей.

Внутри Setl Group обещает разместить бассейн с «теплыми полами» и комнаты для спален, кружков и развивающих занятий. Проект также предусматривает наличие физкультурного и музыкального залов, медкабинет и кабинет логопеда.

На улице для детей оборудуют спортивную зону и зону отдыха с 10 игровыми площадками. Каждая из них будет оборудована теневыми навесами для защиты детей от солнца и непогоды.

Эксклюзивным брокером проекта «Зеленый квартал» выступает «Петербургская Недвижимость».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что холдинг Setl Group построит детский сад на 250 мест в жилом комплексе «Стрижи в Невском» в Невском районе Петербурга.