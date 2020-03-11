Три мифа о раздельном сборе мусора в Петербурге

Жители Петербурга опасаются, что раздельный сбор приведет к подорожанию платы за вывоз мусора, а местные заводы не справятся с объемом вторсырья. Горячие споры о переработке начались после того, как в городе запустили опрос о внедрении раздельного сбора.

Исследование проводит Общественная палата Санкт-Петербурга. Задача его — определить готовность горожан к внедрению раздельного сбора мусора. На данный момент участие в опросе приняли более 12 тыс. человек из 18 районов. Продлится он до конца марта.

«Результаты обсудят на заседании комиссии по экологии, городскому хозяйству, транспорту и ЖКХ Общественной палаты Санкт-Петербурга, по итогам сформируют общественные предложения и направят в профильные ведомства для дальнейшей работы», — рассказали gazeta.spb.ru в пресс-службе Общественной палаты Санкт-Петербурга.

В соцсетях исследование вызвало споры. Часть горожан сообщила, что уже внедрила раздельный сбор в свою жизнь. Другая выразила опасение, что раздельный сбор ударит по их карману, но так и не даст результатов. Ситуацию разъяснила координатор проектов экологического движения «РазДельный сбор» Екатерина Шалунова.

Из-за раздельного сбора могут увеличить количество спецтранспорта. Значит ли это, что плата за вывоз мусора ощутимо подорожает?

— Сейчас вывоз вторсырья с придомовых территорий осуществляется либо по сниженной плате, либо совсем бесплатно по некоторым категориям. Таким образом, раздельный сбор наоборот должен привести к уменьшению платы.

Самый дорогой вид обращения с отходами — это мусоросжигание, потом — захоронение на полигоне. Если часть этого потока будет реализована в виде вторсырья, плата за вывоз может сократиться. Все зависит от рыночных цен.

Неужели в Петербурге есть мусороперерабатывающие предприятия, которые справятся с таким объемом вторсырья?

— Мощности перерабатывающих предприятий сейчас не до конца загружены и не используются в полной мире. Мусоропереработка — это длинная цепочка. В Петербурге существует система обращения с отходами, но это в основном заготовительные предприятия. Производства могут располагаться по всей европейской части России. Те отходы, которые собираются в Петербурге, могут очень просто поехать в Тверь, в Калужскую область, в Тамбовскую область и быть переработанными уже там. Это общая система, не привязанная к конкретному региону.

Где гарантия, что мусор не поедет на общую свалку?

— Этот миф получил распространение больше 10 лет назад, поскольку в Петербурге был неудачный опыт введения раздельного сбора. По заданию администрации были закуплены контейнеры, но реально вывозить сырье никто не собирался. Сейчас этим занимаются коммерческие компании, которые вложили собственные средства в инфраструктуру. У этих компаний есть координаты и контакты. Вы можете обратиться к ним и спросить, какие подтверждения они могут дать. Как правило, они ведут свой учет и отчетность и отчитываются дополнительно в органы Росприроднадзора.

Шансы внедрить раздельный сбор на городском уровне, мне кажется, сейчас гораздо выше. Стало больше подкованных людей, которые знают как сортировать и что происходит с мусором после. Мы также пропагандируем общественный контроль. Будем следить, куда вторсырье направляется, запрашивать информацию. Этот рынок не такой большой, и все очень легко выяснить.