В 2020 году в Петербурге детские поликлиники перейдут на электронные медкарты

В электронной медкарте будет фиксироваться информация даже о посещении школьного врача. Фото: pixabay

В электронной медкарте будет фиксироваться информация даже о посещении школьного врача. Фото: pixabay

Позже данное нововведение будет организовано и во взрослых поликлиниках города. Об этом сообщил губернатор Петербурга Александр Беглов. В обновленных картах будут фиксироваться все посещения врача, несмотря на то, в каких именно медицинских учреждениях была оказана медицинская помощь или услуги. Об этом сообщает пресс-служба правительства северной столицы.

Сейчас поликлиникам поручено начать пополнять информацию о детях-пациентах. В данных должны быть указаны номера детских садов и школ. С помощью этого учреждения смогут узнавать информацию о своих воспитанниках, знать на что у них аллергия, а также учитывать особенности здоровья при организации питания.

Об этом губернатор рассказал при осмотре новой 71 поликлиники в городе на Неве. Учреждение открылось в новостройке. Помещение было выкуплено правительством. Беглов отметил, что нужно продолжать подобную практику. Ведь тогда, пока строится новое здание для поликлиники, жители микрорайонов уже смогут получать необходимую помощь и услуги врачей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге до конца 2020 года все взрослые поликлиники станут «бережливыми».