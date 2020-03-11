В Петербурге установят мемориальную доску Жоресу Алферову

Мемориал, посвященный нобелевскому лауреату откроют 15 марта, в день рождения известного физика и политического деятеля. Доску установят в доме ученого на Мичуринской улице, 1, литера А, где он проживал в период с 2001 по 2019 год вплоть до своей кончины 1 марта.

На открытие памятной доски будут присутствовать городские парламентарии и глава Петроградского района Иван Громов. Об этом сообщает пресс-служба Петроградского района.

Установку мемориальной доски инициировал Фонд поддержки образования и науки.

До этого имя Жореса Алферова получил сквер в Калининском районе.

Алферов родился 15 марта 1930 года в Витебске. Свою Нобелевскую премию известный физик получил в 2000 году за разработку полупроводниковых гетероструктур и создание быстрых опто и микроэлектронных компонентов. Помимо научной карьеры, Алферов занимался политической деятельностью. До своей смерти он являлся депутатом государственной думы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ушел из жизни лауреат нобелевской премии Жорес Алферов.