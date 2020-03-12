Депутаты Петербурга одобрили поправки в Конституцию РФ

Законодательное собрание Петербурга одобрило поправки к Конституции РФ. Документ рассмотрели на пленарном заседании парламента в четверг, 12 февраля.

В поддержку поправок проголосовали 38 человек, против — четыре. Воздержались от голосования семь депутатов. Всего на заседании присутствовало 49 парламентариев.

Поправки к Конституции РФ в окончательном третьем чтении 11 марта утвердили депутаты Госудмы и члены Совета Федерации. Для того, чтобы документ был одобрен, поддержать его должны две трети региональных заксобраний Российской Федерации.

Окончательное решение будет принято по результатам общероссийского голосования, которое назначено на 22 апреля.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что депутат от «Единой России» Валентина Терешкова предложила внести в законопроект об изменениях в Конституцию поправку об обнулении президентских сроков.