Депутаты Петербурга одобрили поправки в Конституцию РФ

Депутаты Петербурга одобрили поправки в Конституцию РФ
Конституция Российской Федерации. Фото: kremlin.ru

Законодательное собрание Петербурга одобрило поправки к Конституции РФ. Документ рассмотрели на пленарном заседании парламента в четверг, 12 февраля.

В поддержку поправок проголосовали 38 человек, против — четыре. Воздержались от голосования семь депутатов. Всего на заседании присутствовало 49 парламентариев.

Поправки к Конституции РФ в окончательном третьем чтении 11 марта утвердили депутаты Госудмы и члены Совета Федерации. Для того, чтобы документ был одобрен, поддержать его должны две трети региональных заксобраний Российской Федерации.

Окончательное решение будет принято по результатам общероссийского голосования, которое назначено на 22 апреля.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что депутат от «Единой России» Валентина Терешкова предложила внести в законопроект об изменениях в Конституцию поправку об обнулении президентских сроков.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
законодательное собрание конституция конституция РФ новости спб
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Депутаты Петербурга одобрили поправки в Конституцию РФ
В Тихвине по «горячим» следам поймали злоумышленника, отобравшего ...
В Петербурге под домашний арест отправили продавца аккаунтов к каршерингу
Сегодня в Пулково отменили рейсы в Германию и Италию
Эксперт прогнозирует падение цен на недвижимость в Петербурге на 10%
Платная парковка в Петербурге может начать полноценную работу
В Петергофе двое мошенников попытались завладеть квартирой за 4 миллиона
Власти Петербурга наглядно объяснили изменения в Конституции