На фоне эпидемии коронавируса в Италии запретили свадьбы и похороны

ВОЗ предупреждает, что в Иране, Корее и Италии выросло число людей, заразившихся вирусом. Фото: Pixabay

ВОЗ предупреждает, что в Иране, Корее и Италии выросло число людей, заразившихся вирусом. Фото: Pixabay

В Италии во время эпидемии коронавируса и принятых мер итальянскими властями, местные жители перестали проводить свадебные и похоронные церемонии.

С момента введенного 10 марта карантина в Риме только один раз заметили похоронную церемонию, сообщает CNN. Катафалк с телом привезли ко входу к церкви, священник вышел из здания и на расстоянии прочитал молитву.

Ранее итальянский премьер-министр Джузеппе Конти сообщил о временном закрытии заведений общепита и магазинов. Исключениями стали аптеки и продуктовые магазины.

По данным ВОЗ на 11 марта, в Италии выявлено более 12 тысяч случаев заболевания.

Накануне премьер-министр Италии Джузеппе Конте объявил о расширении карантинных мер на всю национальную территорию в связи с активным распространением эпидемии коронавируса. В Италии ограничили передвижение граждан по стране. Премьер-министр подчеркнул, что передвижения возможны только по веским причинам, включая рабочие или семейные обстоятельства, а также причины, связанные со здоровьем. В частности, власти приостановят работу всех школ, музеев, театров, спортзалов, бассейнов, а также массовых мероприятий. В заведениях общепита клиентам придется находиться на расстоянии в 1 метр друг от друга.

По словам очевидцев, в Италии закрыты учебные заведения, сотрудников переводят на удаленную работу, закрыты все рестораны, передвижение ограничено, без особой надобности выходить на улицу нельзя. На улице пахнет химией.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что американская компания Appleс обирается ограничить поставки своих смартфонов iPhone из-за вспышки коронавирусной инфекции в Китае, где производятся гаджеты.