Российский военнослужащий погиб в ДТП в Сирии

Российский военнослужащий погиб в ДТП в Сирии
По предварительным данным, авария случилась из-за технической неисправности. Фото: pixabay

Российский военнослужащий и два сирийских солдата погибли в окрестностях сирийского города Тартус. Причиной трагедии стало дорожно-транспортное происшествие.

По данным местного информагентства Sana, еще двое россиян получили ранения. По предварительным данным, авария случилась из-за технической неисправности.

Как сообщает РИА Новости, Минобороны России подтвердило гибель российского военного. По данным ведомства, «Урал» съехал в кювет и врезался в придорожную постройку.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Россия не может гарантировать безопасность авиации Турции в Сирии.

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