Российский военнослужащий погиб в ДТП в Сирии

Российский военнослужащий и два сирийских солдата погибли в окрестностях сирийского города Тартус. Причиной трагедии стало дорожно-транспортное происшествие.
По данным местного информагентства Sana, еще двое россиян получили ранения. По предварительным данным, авария случилась из-за технической неисправности.
Как сообщает РИА Новости, Минобороны России подтвердило гибель российского военного. По данным ведомства, «Урал» съехал в кювет и врезался в придорожную постройку.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Россия не может гарантировать безопасность авиации Турции в Сирии.