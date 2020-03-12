Российский военнослужащий погиб в ДТП в Сирии

Российский военнослужащий и два сирийских солдата погибли в окрестностях сирийского города Тартус. Причиной трагедии стало дорожно-транспортное происшествие.

По данным местного информагентства Sana, еще двое россиян получили ранения. По предварительным данным, авария случилась из-за технической неисправности.

Как сообщает РИА Новости, Минобороны России подтвердило гибель российского военного. По данным ведомства, «Урал» съехал в кювет и врезался в придорожную постройку.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Россия не может гарантировать безопасность авиации Турции в Сирии.