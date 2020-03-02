Россия не может гарантировать безопасность авиации Турции в Сирии

Россия не может гарантировать безопасность авиации Турции в Сирии
Сирия. Фото: Википедия

Россия не может гарантировать безопасность полетов военной авиации Турции в Сирии. Об этом заявил руководитель Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) Олег Журавлев.

Ситуация в Сирии обострилась после закрытия воздушного пространства над провинцией Идлиб. Дамаск предупредил, что будет оценивать все самолеты, нарушившие запрет, как враждебные и буду принимать меры по их устранению.

Журавлев подчеркнул, что в таких условиях командование российской группировки войск не может гарантировать безопасность турецкой авиации в воздушном пространстве Сирии, пишет ТАСС.

Закрыть воздушное пространство над Идлибом Дамаск был вынужден после того, как турецкие F-16 сбили два самолета сирийских ВВС. Пилотам удалось благополучно катапультироваться. Сирия заявила, что 1 марта ПВО уничтожили шесть турецких беспилотников, которые обстреливали позиции правительственных войск.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что президент Турции Реджеп Эрдоган заявил о намерениях продолжить уничтожать сирийских военных и их военные транспорт.

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