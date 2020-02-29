Эрдоган просит Путина не вмешиваться в дела Турции и Сирии

Эрдоган просит Путина не вмешиваться в дела Турции и Сирии
Эрдоган объяснил Путину свою позицию и попросил отойти в сторону. Фото: kremlin.ru

Президент Турции Реджеп Эрдоган сказал, что турецкие войска не уйдут из Сирии, пока местные жители их об этом не попросят. Он подчеркнул, что вопрос с Сирией — это не личный интерес Турции в расширении границ, а реакция на просьбу народа Сирии.

Эрдоган заявил, что сказал лично президенту России Владимиру Путину, что Россия должна уйти с пути Турции, потому что они знают, что делают и уверены в том, что все делают правильно. Об этом сообщают РИА-новости.

Помимо этого он сообщил точное количество погибших турецких военных в результате авиаудара в Идлибе, который произвела армия Сирии — 36 человек.

Эрдоган сообщил, что они и далее намерены уничтожать сирийских военных и их военные транспорт.

Напомним, ситуации в Идлибе ухудшилась, когда террористы произвели атаку на армию Сирии. После того, ими был произведен ответный удар, в котором погибли турецкие военные. После этого Анкара решила начать обстрел оппозиции Сирии. Минобороны России заявили, что военные Турции вообще не должны были там находиться.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Путин и Эрдоган нашли решение по ситуации в Сирии по итогам переговоров.

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