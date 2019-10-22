Путин и Эрдоган нашли решение по ситуации в Сирии по итогам переговоров

Российский президент Владимир Путин заявил, что Москва и Анкара договорились о соглашении по ситуации в САР по итогам шестичасовых переговоров с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Сочи.
По словам Путина, которые приводит РИА Новости, ряд договоренностей являются «очень важными, если не судьбоносными» и помогут разрешить острую ситуацию на сирийско-турецкой границе.
Так, главы государств договорились, что военные из РФ и Турции начнут совместное патрулирование зоны безопасности на севере Сирии. Политики также высказались в поддержку Аданского соглашения.
Согласно меморандуму, курдские подразделения будут выведены из Телль-Рифата и Манбиджа.
Кроме того, будут приняты меры для предотвращения проникновения террористов из Сирии через границу с Турцией. Также Москва и Анкара поспособствуют безопасному возвращению беженцев.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Путин и Эрдоган встретились на переговорах в Сочи.