Путин и Эрдоган обсуждают ситуацию в Сирии на переговорах в Сочи

Переговоры России и Турции по вопросам урегулирования ситуации в Сирии пойдут на пользу всем странам региона. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом в Сочи.

По словам российского лидера, ситуация в САР остается очень острой, что видно и понятно для всех. Он отметил, что сегодняшняя консультация является довольно востребованной.Также он выразил надежду в начале переговоров, что сложившийся на сегодняшний уровень российско-турецких отношений позволит найти ответы на все сложные вопросы в интересах всех стран региона.

Эрдоган, поблагодарив Путина за приглашение в Россию, также высказался о пользе данной встречи. По его словам, на сегодняшних переговорах Москва и Анкара смогут обсудить ситуацию в Сирии в более подробных деталях.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что предстоящие переговоры будут сложными. Он надеется, что турецкий лидер расскажет о своих планах по военной операции «Источник мира».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Эрдоган назвал главную цель переговоров с Путиным по ситуации в Сирии.