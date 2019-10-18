Эрдоган назвал главную цель переговоров с Путиным по ситуации в Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что целью его прибытия в Россию является достижение соглашения с Москвой по выводу курдских формирований из сирийского Манбиджа.

«Наше условие, чтобы террористы Рабочей партии Курдистана(запрещены в Турции — прим.) были вычищены с территорий, которые сейчас контролирует (сирийский) режим», — заявил он, сообщает РИА «Новости».

Он отметил, что намерен обсудить этот вопрос с президентом России Владимиром Путиным во время его визита в Сочи 22 октября.

Напомним, 9 октября турецкие силы вступили на территорию Сирии к востоку от Евфрата и начали операцию под названием «Источник мира», направленную против курдских формирований. В МИД Сирии заявили, что Дамаск будет всеми способами противостоять турецкой агрессии.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Сирии пять мирных жителей погибли в результате атак турецкой армии, которые продолжаются вопреки соглашению о перемирии с Соединенными Штатами.