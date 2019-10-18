Турция возобновила военную операцию в Сирии, нарушив соглашение с США

В Сирии пять мирных жителей погибли в результате атак турецкой армии, которые продолжаются вопреки соглашению о перемирии с Соединенными Штатами.

Как сообщает РИА Новости, ссылаясь на сирийский телеканал Ikhbariya, пять жителей деревни Умм-аль-Хейр в окрестностях Рас-эль-Айна стали жертвами авиаудара турецких войск.

Телеканал добавил, что в результате атаки пострадали еще 20 человек. Курды при этом утверждают, что все погибшие были бойцами арабо-курдских отрядов Сирийских демократических сил, а мирные жители только ранены.

Вскоре телеканал al-Mayadeen сообщил, что от авиаудара по гуманитарной колонне, направлявшейся в Рас-эль-Айн, погибли 13 человек и 70 пострадали.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Кремле прокомментировали соглашение США и Турции по Сирии.