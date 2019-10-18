В Кремле прокомментировали соглашение США и Турции по Сирии

В Кремле прокомментировали соглашение США и Турции по Сирии
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Фото: kremlin.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал соглашение между США и Турцией о прекращении огня в Сирии.

«Москва рассчитывает получить от Анкары информацию по договорённостям США и Турции приостановить наступление в Сирии», — заявил Песков, сообщает РИА «Новости».

Ранее сообщалось о том, что США и Турции удалось договориться о прекращении огня в Сирии. Вице-президент отметил, что США не будут вести боевые действия на северо-востоке Сирии. Турция пообещала приостановить военные действия на 120 часов для вывода сил Рабочей партии Курдистана. В США заявили, что не будут вводить санкции при выполнении этих условий.

Напомним, 9 октября турецкие силы вступили на территорию Сирии к востоку от Евфрата и начали операцию под названием «Источник мира», направленную против курдских формирований.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Трамп пригрозил уничтожить экономику Турции.

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