Трамп пригрозил уничтожить экономику Турции

Президент США Дональд Трамп заявил о готовности в кратчайшие сроки уничтожить экономику Турции.

Трамп подчеркнул, что может пойти на такой шаг, если турецкая сторона не перестанет «идти по опасному и деструктивному пути», сообщает «Интерфакс».

Кроме того, президент США отметил, что США будут в агрессивной манере вводить экономические санкции в отношении тех, кто имеет отношение к операции Турции в Сирии, а также занимается ее финансовой поддержкой.

Анкара продолжает операцию «Источник мира», направленную против курдских формирований в Сирии. Курдские отряды, входящие в состав вооруженной коалиции «Сирийские демократические силы», сообщили об уничтожении 75 турецких солдат и семи танков.

Дамаск решил помочь курдам противостоять Турции — правительственные войска Сирии будут размещены по всей длине сирийско-турецкой границы. Переговоры между сторонами состоялись на российской военной базе. США и Европа четко дали понять, что не хотят участвовать в военном конфликте. Ни на стороне курдов, ни на стороне Турции. В частности, Франция и Германия объявили о решении прекратить поставки оружия Анкаре. А президент США анонсировал введение мощных санкций против Турции.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что президент США Дональд Трамп заявил, что власти Дамаска должны защищать сирийских курдов от наступления Турции.