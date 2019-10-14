Трамп: пусть курдов защищает хоть Наполеон Бонапарт

Президент США Дональд Трамп заявил, что власти Дамаска должны защищать сирийских курдов от наступления Турции.

Он отметил, что американские войска из этой страны «в основном» выведены. Очередное свое заявление Трамп опубликовал, как обычно, в Twitter.

«Пусть Сирия и Асад защищают курдов и сражаются с Турцией за свою землю. Я сказал своим генералам: почему мы должны воевать за Сирию и Асада, чтобы защищать землю нашего врага?» — написал Трамп в Twitter. «Любой, кто хочет помочь Сирии в защите курдов, меня устраивает, будь то Россия, Китай или Наполеон Бонапарт», — добавил президент США.

Напомним, турецкие силы вступили на территорию Сирии к востоку от Евфрата и начали операцию под названием «Источник мира». В МИД Сирии заявили, что Дамаск будет всеми способами противостоять турецкой агрессии. Операцию осудил и Иран, назвав ее нарушением территориальной целостности Сирии. Кроме того, в США заявили о введении санкций в отношении Анкары в случае, если начнутся этнические чистки и неизбирательные удары по гражданскому населению на севере Сирии.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Песков оценил вероятность военного столкновения России и Турции в Сирии. Песков заявил, что российские власти даже думать о таком не хотят, а также отметил, что между Россией и Турцией много важных военных связей. Таким образом политик обозначил позицию касательно сложившейся ситуации в Сирии.