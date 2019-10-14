Песков оценил вероятность военного столкновения России и Турции в Сирии

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия и думать не хотела бы о возможности возникновения военного конфликта между странами.

Песков заявил, что российские власти даже думать о таком не хотят, а также отметил, что между Россией и Турцией много важных военных связей. Таким образом политик обозначил позицию касательно сложившейся ситуации в Сирии.

Также ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган высказался, что у Анкары и Москвы нет никаких проблем во взаимоотношениях по вопросам Сирии. Глава Турции заявил, что они с Владимиром Путиным находятся на связи. В добавление к этом он подчеркнул, что успешно реализуется российско-турецкое соглашение по ситуации в сирийской провинции Идлиб.

Напомним, что накануне стало известно о намерениях сирийских правительственных войск присоединиться к курдам на границе и начать борьбу с Турцией, которая сейчас реализует военную операцию «Источник мира».

Ранее GazetaSPB сообщила, что в Испании осудили каталонских на сроки от 9 до 13 лет тюремного заключения за организацию референдума о признании за Каталонией независимости.