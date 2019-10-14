Песков оценил вероятность военного столкновения России и Турции в Сирии

Песков оценил вероятность военного столкновения России и Турции в Сирии
Дмитрий Песков считает конфликт маловероятным. Фото: Baltphoto/Валентин Егоршин

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия и думать не хотела бы о возможности возникновения военного конфликта между странами.

Песков заявил, что российские власти даже думать о таком не хотят, а также отметил, что между Россией и Турцией много важных военных связей. Таким образом политик обозначил позицию касательно сложившейся ситуации в Сирии.

Также ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган высказался, что у Анкары и Москвы нет никаких проблем во взаимоотношениях по вопросам Сирии. Глава Турции заявил, что они с Владимиром Путиным находятся на связи. В добавление к этом он подчеркнул, что успешно реализуется российско-турецкое соглашение по ситуации в сирийской провинции Идлиб.

Напомним, что накануне стало известно о намерениях сирийских правительственных войск присоединиться к курдам на границе и начать борьбу с Турцией, которая сейчас реализует военную операцию «Источник мира».

Ранее GazetaSPB сообщила, что в Испании осудили каталонских на сроки от 9 до 13 лет тюремного заключения за организацию референдума о признании за Каталонией независимости.

дмитрий песков россия Сирия турция
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
На выезде с рынка в Купчино фура собрала три автомобиля
В России расширили перечень жизненно необходимых лекарств
Смольный и МВД договорились о штрафах на платных парковках
В Ленинградском зоопарке образовалась новая пара, макак нашел вторую половинку
На Некрасова нетрезвый петербуржец попрыгал на капоте «Ауди» и ...
Таможенники в Ивангороде остановили эстонку с 279 бюстгальтерами, ...
Бюджет ОМС в Петербурге в 2020 году составит 119 млрд рублей
С петербургских улиц вывезли 2,6 тонн загрязнений