В Каталонии политиков приговорили к 13 годам заключения за референдум

Верховный суд Испании приговорил каталонских политиков, организовавших референдум за независимость, к тюремным срокам от 9 до 13 лет.

Максимальное наказание получил бывший президент Каталонии Ориол Жункерас, он подвергнется тюремному заключению сроком на 13 лет, он обвинен в мятеже и растратах, сообщает издание El Pais.

Судебный процесс по этому делу идет еще с октября 2017 года, тогда были арестованы лидеры сепаратистского движения Каталонии Омниум Культура, Жорди Санчес и Жорди Куишарта.

Движение за независимость Каталонии — это движение за полную независимость ,абсолютный суверенитет Каталонии. Приверженцы этого движения убеждены, что каталонцы имеют особую культуру и черты каталонской нации. Это движение считается самым близким реализации среди всех сепаратистских движений Европы, существующих сейчас.

Ранее GazetaSPB сообщила, что преемница Ангелы Меркель высказалась по поводу России и Крыма.