Преемница Ангелы Меркель высказалась про Россию и Крым

В целом отношения между странами налаживаются. Фото: Pixabay

В целом отношения между странами налаживаются. Фото: Pixabay

Глава христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр поделилась своим взглядом на ситуацию, сложившуюся вокруг воссоединения России и Крыма.

Немецкий политик высказалась по вопросу России и Крыма на конференции Молодежного союза Германии в Саарбрюкене.

Так, Крамп-Карренбауэр рассказала, что, по ее мнению, Берлин и Москва намерены выстраивать хорошие отношения. Но возвращение крымского полуострова в состав территории России, как она считает, является нарушением норм международного права и не может игнорироваться.

Также глава ХДС отметила, что «Германия просто не может молчать», а нарушение так и осталось нарушением, и нужно называть произошедшее своим именем.

Напомним, что в 2014 году крымский полуостров вернулся в состав российских территорий. Сразу после этого отношения России и стран Европы резко ухудшились, против страны были введены жесткие санкции.

Россия взяла курс на импортозамещение. На данный момент многие европейские страны рассматривают прекращение санкций против России.

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