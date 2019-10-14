Дональд Трамп заявил, что Китай приступил к выполнению условий сделки

Власти КНР начали закупать сельхозпродукцию из Соединенных Штатов Америки, таким образом начав выполнять условия заключенной ранее торговой сделки.

На своей официальной страничке в Twitter американский лидер Дональд Трамп заявил: «Китай уже начал закупать сельскохозяйственную продукцию у наших великих патриотов-фермеров.

По словам главы Соединенных Штатов, одним из основных условий новой торговой сделки между странами была немедленная покупка сельхозпродукции из США Китаем, а не через несколько недель после заключения договора.

Также Дональд Трамп поделился, что при выполнении этого условия он пообещал не повышать пошлины на товары из Китая с 25% до 30% с 15 октября. Кроме того, он отметил, что у страны хорошие отношения с Китаем, и государства планируют в скором времени подписать документ о второй части сделки.

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