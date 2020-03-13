Часть унитарных предприятий в Петербурге могут реорганизовать

Рабочая группа во главе с вице-губернатором Евгением Единым и главой петербургского УФАС Вадимом Владимировы обсудила возможную реорганизации части унитарных предприятий Петербурга.

На сегодняшний день потенциально реорганизовать могут 37 унитарных городских предприятия. Рабочая группа призвана изучить и пересмотреть деятельность и статус некоторых из них. О проведении заседания, посвященному этому вопросу, в пятницу, 13 марта сообщили в пресс-службе администрации Санкт-Петербурга.

Эксперты будут учитывать эффективность ГУПов и финансовые показатели. Соответственно, наименее эффективные будут реорганизованы. В первую очередь, реформа коснется предприятий, занимающихся инвентаризацией, оценкой недвижимость и благоустройством.

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