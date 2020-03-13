Милонов предложил закрыть кальянные в Петербурге из-за пандемии коронавируса

Милонов считает, что многие не соблюдают правила гигиены, пользуясь кальянами в заведениях. Фото: Мойка78/Вероника Перминова

Милонов считает, что многие не соблюдают правила гигиены, пользуясь кальянами в заведениях. Фото: Мойка78/Вероника Перминова

Депутат Государственной Думы Виталий Милонов предложил в качестве мер по борьбе с распространением коронавируса закрыть кальянные в Петербурге и столице.

Отметим, что в Северной столице около 900 заведений предлагают своим посетителям кальяны. Милонов считает, что курение кальяна опасно не только вредоносными веществами, содержащимися в табаке, но и возможными нарушениями правил соблюдения личной гигиены.

Далеко не все курильщики используют индивидуальный мундштук. Учитывая, что во всем мире объявлена пандемия коронавируса, пренебрежение этим правилом может дорого обойтись и любителям кальяна, и владельцам заведения и вообщем всем окружающим. Аллерголог-иммунолог Дмитрий Вологжанин поддерживает инициативу Милонова.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, Виталий Милонов выступил с просьбой о государственной помощи в отношении больных редкими заболеваниями.