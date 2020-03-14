В Пулково шеф-повар из Испании объявил голодовку

Мужчина требует, чтобы ему позволили попасть в Санкт-Петербург. Его не пускают из-за огромного количества штрафов.

Об этом стало известно сегодня, 14 марта. Обо всем сообщает «Деловой Петербург». Гражданин Армении Аветис Погосян прилетел из Испании в Санкт-Петербург, так как собирается работать в одном из ресторанов на кейтеринговом мероприятии. Пограничники отказываются его впускать в город, так как шеф-повар накопил штрафы и ему запретили въезд в страну.

Отмечается, что Погосян обжаловал это решение в суде, но в Пулково соответствующей отметки в базе найти не смогли. Уже три дня шеф-повар живет в аэропорту и не теряет надежды все-таки попасть в Петербург. Этим утром он объявил голодовку – до тех пор, пока не добьется своего.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что православный бизнесмен прекратил голодовку в СИЗО Петербурга. Она продлилась всего несколько дней.