Роттердам решит судьбу «Евровидения» в апреле

Сейчас в Нидерландах, как и во многих странах, введены ограничительные меры. Действовать они будут до 31 марта.

Пока что, когда до конкурса осталось почти два месяца, говорить об отмене рано. Если речь об этом и будет идти, обсуждаться это уже будет в начале апреля. Об этом сообщает ТАСС с ссылкой на представителя мэра Роттердама Клаудиу Верхулп.

Действовать местная администрация будет по ситуации. Через какое-то время можно будет сделать выводы, изменилось ли что-то после принятых мер по борьбе с коронавирусом и уменьшилась ли заболеваемость.

В четверг, 12 марта, в Нидерландах введен запрет на проведение мероприятий с участием более 100 человек. Кроме этого, под запретом оказались музеи и театры. Местные власти рекомендуют работать из дома.

На данный момент, в Нидерландах зафиксировано 614 случаев заражения COVID-19. Пятеро местных жителей скончались.

Если конкурс «Евровидение» не отменят, то полуфиналы и финал пройдут с 12 по 16 мая в Роттердаме. Россию представит группа Little big.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что «Евровидение-2020» под угрозой срыва из-за коронавируса.