«Евровидение-2020» под угрозой срыва из-за коронавируса

Зрители "Евровидения" прошлых лет. В этом году, возможно, такого веселья и единения не будет. Фото: pixabay.com

Зрители "Евровидения" прошлых лет. В этом году, возможно, такого веселья и единения не будет. Фото: pixabay.com

Представители нескольких стран-участников «Евровидения» отказались ехать на организационную встречу из эпидемии коронавируса.

Эпидемия «подкосила» множество мероприятий, в том числе таких масштабных, как ПМЭФ и Венецианскую биеннале. Теперь и главное музыкальное мероприятие мира находится под угрозой срыва. В Нидерландах 9 марта должна была состояться рабочая встреча участников конкурса, однако представители Швеции и Израиля отказались от поездки из-за распространения опасной инфекции.

Официальных сообщений о переносе или отмене масштабного события пока что, к счастью, нет. «Евровидение-2020» запланировано на 16 мая, то есть до начала осталось немногим больше двух месяцев.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru cообщала, что группа Little Big, которая будет представлять Россию на «Евровидении», поделилась отрывком конкурсной песни.