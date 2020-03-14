Кержаков прокомментировал участие Тюльпановой в «Холостяке»

Девушка после развода пошла бороться за сердце стоматолога из Америки.

Об этом стало известно 14 марта. Обо всем российский футболист Александр Кержаков рассказал порталу «НьюИнформ». Комментируя участие экс-супруги Миланы Тюльпановой в шоу «Холостяк» на ТНТ, он заявил, что не следит за новостями, связанными с ней. При этом он отметил, что желает ей всего самого лучше и что она сможет найти своего возлюбленного.

Напоминаем, что холостяком в новом сезоне стал Антон Криворотов. На шоу также пришли блогер Чума Вечеринка и несколько экс-участниц программы.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что победительница «Холостяка» Дарья Клюкина вышла замуж. Но не за Егора Крида, чье сердце завоевала в рамках телешоу, а за топ-менеджера «Газпрома».