Победительница «Холостяка» Дарья Клюкина вышла замуж

Но не за Егора Крида, чье сердце завоевала в рамках телешоу, а за топ-менеджера «Газпрома».

Об этом стало известно сегодня, 19 сентября. Фотографии опубликовали друзья и знакомые пары, а затем и сами молодожёны. Уточняется, что сначала пара отправилась в московский ЗАГС, а затем полетела праздновать в Италию. На торжественном мероприятии присутствовали только самые близкие друзья и родные. Подписчиков удивил выбор одежды – Дарья Клюкина явилась в ЗАГС в брючном костюме, хотя перед этим купила шикарное платье во Франции.

Напоминаем, что о романе девушки с топ-менеджером «Газпрома» Владимиром Чоповым стало известно в конце зимы. Они не комментируют свои отношения и делятся подробностями.

А ведь подписчицы до конца надеялись, что Дарья будет женой Егора Крида.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что Паулина Андреева опубликовала фото в подвенечном платье. Она облачена в роскошное платье с длинным шлейфом. Пышную белоснежную юбку накрывает фата, видна вышивка и открытые плечи.