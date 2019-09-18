Паулина Андреева опубликовала фото в подвенечном платье

Паулина Андреева опубликовала фото в подвенечном платье
Пользователи радуются за актрису. Фото: Instagram _paulina_andreeva_

Актриса Паулина Андреева опубликовала в своем Instagram первое фото со свадьбы. Вчера, 17 сентября, она вышла замуж за режиссера Федора Бондарчука.

На фотографии в соцсети актриса стоит к фотографу спиной. Она облачена в роскошное платье с длинным шлейфом. Пышную белоснежную юбку накрывает фата, видна вышивка и открытые плечи.

Публикация к настоящему моменту набрала более 40 тыс. лайков. Пользователи пришли в восторг от внешнего вида невесты. В комментариях они поздравляют ее, сравнивают с принцессой и «богиней».

Ранее в GazetaSPb сообщали, что торжество проходило в старинном особняке на Невском.

Instagram бондарчук свадьба
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Паулина Андреева опубликовала фото в подвенечном платье
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