Бондарчук и Андреева отпразднуют свадьбу в старинном особняке на Невском

Бондарчук и Андреева отпразднуют свадьбу в старинном особняке на Невском
Паулина Андреева и Федор Бондарчук. Фото: Baltphoto/Дарья Иванова

Режиссер Федор Бондарчук и актриса Паулина Андреева арендовали Дом Беггровых на Невском проспекте в Петербурге. В старинном особняке пара отметит свадьбу.

Свои отношения Бондарчук и Андреева зарегистрировали в Москве в сентябре 2019 года. Отпраздновать это событие было решено на родине невесты — в Петербурге. Новоиспеченные супруги арендовали особняк на Невском проспекте на 17 сентября.

Всего на свадьбе соберется около 200 гостей, сообщает «Комсомольская правда». Организаторы оплатили для столичных друзей дорогу и проживание в гостинице недалеко от особняка.

Дом Беггровых. Фото: beggrov.ru

Андреева перед гостями и новоиспеченным женихом предстанет в платье от Maison Bohemique. Во что оденется Фёдор, пока неизвестно.

Организатором тожества выступил Андрей Фомин, известный любовью к театральным элементам.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Москве поженились телеведущая Ксения Собчак и режиссер Константин Богомолов.

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Бондарчук и Андреева отпразднуют свадьбу в старинном особняке на Невском