Петербуржцам рассказали, где можно провериться на коронавирус

Петербуржцам рассказали, где можно провериться на коронавирус
Специалисты отмечают, что самостоятельно определить, есть ли у человека заражение, нельзя. Фото: Pixabay

Медики советуют петербуржцам, которые вернулись из неблагоприятных стран, связаться со штабом по борьбе с инфекцией по номеру 112, после чего вызвать врача, сообщают в пресс-службе Роспотребнадзора.

В свою очередь врачам нужно связаться с районным управлением Роспотребнадзора. Потом санитарный врач выпишет постановление, и на его основании пациент получит больничный лист.

Специалисты отмечают, что самостоятельно определить, есть ли у человека заражение, нельзя. Если у туриста подтвердят симптомы коронавирусной инфекции, то его ждет госпитализация в клиническую инфекционную больницу им. С. П. Боткина.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

В четверг, 5 марта, в Петербурге зафиксировали первый случай заражения коронавирусной инфекцией. Заболевшим оказался студент СЗГМУ им. Мечникова, гражданин Италии. Контактировавших с ним людей поместили под медицинское наблюдение в медучреждение или на дому. Врачи взяли анализы еще у пятерых учащихся медицинского университета. Сейчас число зараженных в Петербурге достигло шести человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что американская компания Appleс обирается ограничить поставки своих смартфонов iPhone из-за вспышки коронавирусной инфекции в Китае, где производятся гаджеты.

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