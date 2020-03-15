Онлайн-карта «Яндекс» покажет распространение коронавируса в России

Компания «Яндекс» запустила онлайн карту, на которой в реальном времени отображаются сведения о распространении нового типа коронавируса в мире.

Обо всем стало известно в воскресенье, 15 марта. Сервис использует данные Роспотребнадзора.

Карта является частью «Яндекс.Карт», на ней отдельно отражается выявление новых случаев заражения инфекции COVID-19 и их количество по регионам России.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Минобрнауки рекомендовало российским вузам перейти на дистанционное обучение из-за распространения коронавируса. На официальном сайте ведомства будет опубликован перечень онлайн-курсов для учащихся.