Жители двенадцати районов Ленобласти остались без электричества в понедельник

Посмотреть, какие деревни и поселки остались без света, можно на сайте "Ленэнерго". Фото: Baltphoto/Николай Овсянников

Посмотреть, какие деревни и поселки остались без света, можно на сайте "Ленэнерго". Фото: Baltphoto/Николай Овсянников

В рамках проведения плановых ремонтных работ в понедельник, 16 марта, в населенных пунктах двенадцати районах Ленинградской области отключат свет.

Работы на электросетях проводят специалисты ПАО «Ленэнерго». Отключать электричество начали с раннего утра, первые деревни и поселки остались без света уже в 8:30. Представители компании-поставщика электроэнергии отмечают, что работы должны завершиться в 17-18 часов вечера.

Ознакомиться с полным перечнем районов и населенных пунктов, которые затронули ремонтные работы, можно на официальном сайте «Ленэнерго». Там же опубликован дальнейший план профилактических работ на электросетях.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что по итогам прошлого года «Ленэнерго» недоплатили 345 миллионов рублей. Раскрыто более четырех тысяч случаев хищения электроэнергии.