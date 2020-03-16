Жители двенадцати районов Ленобласти остались без электричества в понедельник

Жители двенадцати районов Ленобласти остались без электричества в понедельник
Посмотреть, какие деревни и поселки остались без света, можно на сайте "Ленэнерго". Фото: Baltphoto/Николай Овсянников

В рамках проведения плановых ремонтных работ в понедельник, 16 марта, в населенных пунктах двенадцати районах Ленинградской области отключат свет.

Работы на электросетях проводят специалисты ПАО «Ленэнерго». Отключать электричество начали с раннего утра, первые деревни и поселки остались без света уже в 8:30. Представители компании-поставщика электроэнергии отмечают, что работы должны завершиться в 17-18 часов вечера.

Ознакомиться с полным перечнем районов и населенных пунктов, которые затронули ремонтные работы, можно на официальном сайте «Ленэнерго». Там же опубликован дальнейший план профилактических работ на электросетях.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что по итогам прошлого года «Ленэнерго» недоплатили 345 миллионов рублей. Раскрыто более четырех тысяч случаев хищения электроэнергии.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
ленобласть отключение электричества ПАО “Ленэнерго” плановые работы
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Грузовик и Opel столкнулись на Шоссейной улице
Петербургские компании переходят на удаленную работу из-за коронавируса
Эксперт объяснил причины смерти Чаплина и Доренко
Жители двенадцати районов Ленобласти остались без электричества в понедельник
Организаторы концертов начали переносить мероприятия в Петербурге
Студентам начнут мерить температуру на входе в здания вузов
Петербургский бизнесмен запланировал убийство соседа
Пенсионеру-медику четыре месяца недоплачивали пенсию