За 10 месяцев «Ленэнерго» обокрали на 345 миллионов рублей

С начала 2019 года в Северной столице раскрыли более 4 тысяч случаев похищения электроэнергии. Общая стоимость ущерба оценивается в 345 млн рублей.

На сегодняшний день энергетики вычислили еще 2220 случаев, когда петербуржцы самовольно использовали продукт «Ленэнерго», незаконно подключившись к сетям. С недобросовестных пользователей предприятие взыскало, в общей сложности, 285 миллионов рублей.

За предыдущие десять месяцев нарушители похитили 15,8 миллионов кВт/ч, нанеся энергетической компании ущерб в 59,9 миллионов рублей.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что «Ленэнерго» простило четырехмиллионный долг женщине-почтальону из Ленинградской области. Оказалось, что жительница Волосовского района установила в бане лампочки, однако заключить соответствующий договор ей не удалось. После знакомства с обстоятельствами, компания аннулировала штраф.