За 10 месяцев «Ленэнерго» обокрали на 345 миллионов рублей

За 10 месяцев &#171;Ленэнерго&#187; обокрали на 345 миллионов рублей
Объем неучтенного потребления электроэнергии компания рассчитывает исходя из максимально возможно потребления по обнаруженным незаконным подключениям. Фото: pixabay.com

С начала 2019 года в Северной столице раскрыли более 4 тысяч случаев похищения электроэнергии. Общая стоимость ущерба оценивается в 345 млн рублей.

На сегодняшний день энергетики вычислили еще 2220 случаев, когда петербуржцы самовольно использовали продукт «Ленэнерго», незаконно подключившись к сетям. С недобросовестных пользователей предприятие взыскало, в общей сложности, 285 миллионов рублей.

За предыдущие десять месяцев нарушители похитили 15,8 миллионов кВт/ч, нанеся энергетической компании ущерб в 59,9 миллионов рублей.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что «Ленэнерго» простило четырехмиллионный долг женщине-почтальону из Ленинградской области. Оказалось, что жительница Волосовского района установила в бане лампочки, однако заключить соответствующий договор ей не удалось. После знакомства с обстоятельствами, компания аннулировала штраф.

ПАО “Ленэнерго” санкт-петербург хищение электричества
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Жителей Купчино беспокоит химический запах
Новгородца ранили ножом на станции «Площадь Восстания»
За 10 месяцев «Ленэнерго» обокрали на 345 миллионов рублей
Apple подала иск на российский патент о функции экстренных вызовов
В Красносельском районе задержали местного жителя, до смерти избившего мужчину
Петербургская компания построила предприятие в Финляндии за 3 млн евро
Россиянам предложили не отвечать на звонки словом «да»
В Китае 11 рабочих достали из-под завала