Максим Фадеев назвал Наргиз «главным вруном в мире»

Максим Фадеев назвал Наргиз &#171;главным вруном в мире&#187;
Фадеев считает, что его продюсерский центр теперь сосредоточиться на более качественном продукте. Фото: Instagram @fadeevmaxim

Продюсер Максим Фадеев считает работу с певицей Наргиз Закировой своей самой большой ошибкой в профессиональной карьере.

Фадеев признался, что Наргиз показала ему «другую сторону медали». По его словам, 49-летняя певица — самый лицемерный человек, которого ему когда-либо доводилось видеть. Помимо Наргиз, доверие продюсера сильно подорвал другой его экс-подопечный, Олег Майами.

Фадеев считает, что его артисты попросту использовали продюсера, включая один из самых успешных проектов, группу Serebro. В совокупности эти факторы привели к тому, что в октябре прошлого года Фадеев распустил всех артистов своего лейбла.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что, по мнению Наргиз, её уход послужил причиной распада лейбла Фадеева. Певица отметила, что у продюсера, похоже, какие-то проблемы «с психикой».

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