Способное достроить «Северный поток — 2» российское судно изменило маршрут

Способное достроить «Северный поток — 2» российское судно изменило маршрут
В рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложат трубопровод для доставки российского газа в Европу. Фото: Nord Stream 2 AG

Принадлежащее «Газпрому» судно «Академик Черский», способное помочь в завершении строительства газопровода «Северный поток — 2», сменило курс.

По данным мониторингового ресурса Vesselfinder, судно сейчас находится у северного побережья острова Мадагаскар и направляется в сторону Коморских островов и побережья Мозамбика.Изначально судно должно было прибыть в Суэц в Египте к 25 марта.

В рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложат трубопровод для доставки российского газа в Европу. Мощность газопровода — 55 млрд куб. м газа в год. Стоимость проекта составляет €9,5 млрд. Строительством «Северного потока — 2» занимается компания Nord Stream 2 AG. Кроме «Газпрома» в проекте участвуют западные инвесторы, среди которых немецкий консорциум Uniper, французская Engie, австрийская OMV, британо-нидерландская Royal Dutch Shell и дочерняя компания группы BASF Wintershall. При этом «Газпрому» принадлежит 51% акций совместного предприятия.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что президент Национального собрания Австрии Вольфганг Соботка заявил, что проект «Северный поток-2» будет способствовать безопасности Европейского союза.

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