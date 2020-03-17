В России коронавирусом заразились 114 человек

Зона для пациентов с подозрением на коронавирус в больнице Боткина. Фото: комитет по здравоохранению

Зона для пациентов с подозрением на коронавирус в больнице Боткина. Фото: комитет по здравоохранению

Число случаев коронавируса в России по официальным данным достигло 114. Заболевание диагностировано в 26 регионах страны.

Из них 104 человек были заражены за пределами России. Внутри страны коронавирус подхватили 10 человек. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

В регионы направлено 427 тыс. тест-систем на выявление коронавируса, пишет ТАСС. Необходимости сдавать анализы всем россиянам пока нет.

Вспышка COVID-19 объявлена пандемией. По последним данным, во всем мире коронавирусом нового типа заразилось более 182 тыс. человек. Из них 7,4 тыс. пациентов скончались. Выздоровели 79,6 тыс. человек. Пандемия охватила более чем 140 стран.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге начнет работу Центр мониторинга ситуации с коронавирусом. В его состав войдут все исполнительные органы власти.